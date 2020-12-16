Токио, , 04:44 — REGNUM Еще один очаг распространения птичьего гриппа зафиксирован в префектуре Коти в Японии, передает телеканал NHK.

По его данным, за прошедшую неделю на одной птицефабрик в префектуре умерли 40 кур. Специалисты прибыли на ферму для выяснения причин гибели птиц и подтвердили наличие птичьего гриппа по итогам исследований. Теперь птицеферма намерена уничтожить 32 тысячи кур для предотвращения эпидемии. Зона вокруг предприятия объявлена карантинной.

Таким образом, Коти стала 11-й префектурой Японии, где выявлен очаг птичьего гриппа.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря очаг птичьего гриппа был выявлен в десятой префектуре Японии — Сига. Всего в стране уже уничтожили более 2,5 млн кур из-за эпидемии.

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