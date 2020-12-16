Пекин, , 04:27 — REGNUM Все большее число китайских налогоплательщиков предпочитают уплачивать свои налоги онлайн в связи с пропагандой бесконтактных способов оплаты, которую ведут власти страны, сообщает 15 декабря агентство Синьхуа.

За первые 11 месяцев года почти 90% налоговых услуг в Китае можно было получать онлайн, сообщили власти страны. После вспышки пандемии COVID-19, Китай опубликовал список из 185 налоговых услуг, которые могут быть предоставлены онлайн.

В том числе, речь идет о налоговых декларациях и платежах, налоговых льготах и освобождении от уплаты налогов, отметил представитель Государственной налоговой службы КНР Хань Гожун.

По словам Ханя, осуществление налоговых операций онлайн будет только нарастать в будущем. Так, уже 92% услуг, связанных с декларациями и 82% услуг, связанных со счетами-фактурами, осуществляются онлайн.