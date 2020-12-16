Бразилиа, , 04:24 — REGNUM Участие в вакцинации против новой коронавирусной инфекции не планирует принимать президент Бразилии Жаир Болсонару. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Band.

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Ранее глава государства уже делал заявление по этому вопросу. По словам Болсонару, ставить или нет прививку COVID-19 является личным делом каждого человека и никого нельзя принуждать к вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа Жаир Болсонару в своем видеообращении заверил сограждан, что население Бразилии не будут принуждать вакцинироваться от коронавирусной инфекции.

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