Хабаровск, , 04:13 — REGNUM В Хабаровском крае за сутки выявлено 337 (342 днём ранее) новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 497 пациентов, скончались три, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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В крае для лечения ковидных больных развернуто 3318 коек, свободны — 534. К аппаратам ИВЛ подключены 40 пациентов.

Всего получают лечение в стационарах и на дому 5625 жителей Хабаровского края.

На 16 декабря в регионе зарегистрировано 29 619 носителей SARS-CoV-2, справились с болезнью 23 808 пациентов, скончались 186 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Хабаровского края намерены внести изменения в ограничительные меры на новогодние праздники.