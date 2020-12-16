Урумчи, Китай, , 04:12 — REGNUM Средняя ожидаемая продолжительность жизни в Синьцзян-Уйгурском автономно района достигла 74,4 года, сообщает 15 декабря агентство Синьхуа.

Как сообщил представитель Национальной комиссии здравоохранения КНР Ли Дачуань во время пресс-конференции в Пекине, работа медицинских служб Синьцзяна была значительна улучшена за последние годы.

Около 50% всех госпиталей региона уровня уездов в настоящее время способны проводить сложные хирургические операции, включая удаление опухолей мозга, а также операции на шейном отделе позвоночника.

С 1949 года средняя ожидаемая продолжительность жизни в Синьцзяне выросла с 30 лет до 72,35 года в 2018 году.