Лхаса, Китай, , 04:08 — REGNUM Средняя ожидаемая продолжительность жизни в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая выросла до 70,6 года, сообщает 15 декабря агентство Синьъуа.

В автономном регионе в последние пять лет также наблюдается значительное улучшение всех ключевых показателей в сфере здравоохранения, включая уровень младенческой и детской смертности, материнской смертности, а также скорость доставки в больницу, сообщил представитель Национальной комиссии здравоохранения КНР Ли Дачуань во время пресс-конференции в Пекине.

Лечение более чем 400 основных видов заболеваний в настоящее время доступно для пациентов госпиталей автономного района, добавил Ли. До коренных реформ в Тибете, начавшихся в 1959 году, средняя ожидаемая продолжительность жизни в регионе составляла всего лишь 35,5 года.