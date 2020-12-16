Оттава, , 03:46 — REGNUM Пандемия коронавируса нового типа завершится в 2021 году, считает премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Об этом он 15 декабря заявил в ходе пресс-конференции.

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По словам главы правительства, победа над COVID-19 связана с появлением вакцин.

«Это был очень длинный год, но в 2021 году мы сможем вместе с вами отпраздновать, когда эта пандемия все-таки завершится… Мы видим ее окончание с появлением вакцин», — сказал Трюдо.

Вместе с тем премьер-министр напомнил согражданам о сохраняющейся необходимости соблюдать санитарно-эпидемиологические правила.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря в Канаду из США поступила первая партия с вакциной от COVID-19, разработанной американской фармкомпаний Pfizer и немецкой фирмой BioNTech.

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