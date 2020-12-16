Тегеран, , 08:40 — REGNUM В Иране за сутки погибли 223 человека в результате заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), в связи с чем общее число смертей достигло 52 670, заявила пресс-секретарь министерства здравоохранения Сима Садат Лари 15 декабря. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

Садат Лари отметила, что с учётом 223 новых жертв их общее число по стране возросло до 52 670.

«За последние 24 часа было обнаружено около 7704 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1299 человек госпитализированы», — подчеркнула она.

По словам Лари, в общей сложности 1 123 474 иранца подверглись заражению смертельным вирусом, 833 276 из них выздоровели или выписались из больницы. Пресс-секретарь сообщила, что 5704 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

Она также отметила, что на данный момент в Иране было проведено 6 797 469 обследований на выявление случаев заражения.