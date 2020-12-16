Южно-Сахалинск, , 03:11 — REGNUM На Сахалине зарегистрирован ещё один летальный исход пациента от COVID-19. За весь период пандемии в области не справились с болезнью 12 человек, об этом в своём телеграм-канале написал глава региона Валерий Лимаренко.

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Долгое время на Сахалине не фиксировались летальные исходы пациентов от COVID-19. Первая такая смерть была зарегистрирована 19 октября. Таким образом, менее чем за два месяца в островном регионе скончались от COVID-19 уже 12 человек.

16 декабря стало известно о смерти женщины 1939 года рождения. У неё диагностировали сердечно-сосудистое заболевание и ожирение 3-й стадии. Сообщается, что пациентка долгое время занималась самолечением.

Как сообщало ИА REGNUM в Москве за последние сутки скончались ещё 73 пациента с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев достигло 10 095.