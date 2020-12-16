Подгорица, , 06:09 — REGNUM В Черногории за последние 24 часа, в соответствии с результатами 1 510 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 345 новых случаев коронавирусной инфекции, еще 12 человека скончалиось. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 15 декабря.

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В институте общественного здоровья Черногории сообщили, что из 12 скончавшихся от коронавируса самому старшему было 85 лет, а самому младшему 56 лет.

С учетом всех вновь выявленных случаев заболевания и количества выздоровевших от коронавируса, общее количество новых случаев инфицирования в Черногории составляет в настоящее время 42 148, а количество скончавшихся составляет 597 человек с начала 2020 года.