Скопье, , 12:14 — REGNUM Правительство Северной Македонии по рекомендации комиссии по инфекционным заболеваниям ввело новые меры по противодействию коронавирусу.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, с 18 декабря по 21 января 2021 года отели, гостиницы и рестораны в стране будут закрываться в 18:00.

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев назвал данный пакет мер «Празднуй ответственно». Пакет включает не только изменения в графике работы ресторанов, но и запрет на массовые скопления людей, и рекомендации религиозным общинам. При этом рестораны могут работать и позже, если заказы будут производиться по телефону или онлайн.

В туристических объектах запрещена сдача помещений в аренду.

Текущие ограничительные меры, в том числе масочный режим, сохраняются и будут действовать до 20 января.

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