Сараево, , 03:39 — REGNUM В Боснии и Герцеговине за последние 24 часа, в соответствии с результатами 1 490 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 800 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 47 человек скончалось. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 15 декабря.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

Заражение было подтверждено у 555 жителей Федерации Босния и Герцеговина и у 262 жителей Республики Сербской. В округе Брчко зафиксировано 52 новых случаев заражения COVID-19.

С момента вспышки эпидемии в марте в Боснии и Герцеговине было зарегистрировано более 101 000 случаев заражения коронавирусом.