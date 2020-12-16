Белград, , 08:18 — REGNUM В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 18 989 поведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 5884 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, ещё 53 человека скончались. К аппаратам-ИВЛ подключены 312 пациентов. Об этом сообщает сербское новостное агентство «Политика» 16 декабря.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

Согласно новым официальным данным, число подтверждённых случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 277 248, а количество умерших выросло до 2433 человек.

Президент Сербии Александр Вучич объявил ранее, 15 декабря, что первые две партии вакцин против коронавируса поступят в страну до конца 2020 года. Он подчеркнул, что надеется закупить три партии вакцины, и что начало вакцинации зависит от решения органов здравоохранения.