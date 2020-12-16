Вашингтон, , 02:11 — REGNUM Вице-президент США Майкл Пенс намерен в ближайшие дни сделать себе прививку против коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления в штате Индиана.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

«Я ожидаю, что в ближайшие дни сам получу вакцину», — заявил он.

Пенс добавил, что не имеет сомнений в эффективности препарата и готов привиться безо всяких колебаний. Он также заверил жителей США, что вакцина полностью безопасна.

При этом телеканал CNN утверждает, что Пенс получит прививку 18 декабря. Не исключено, что вице-президент США провакцинируется публично.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря действующий президент США Дональд Трамп заявил, что в стране привился первый пациент против COVID-19. Отметим, что Соединенные Штаты используют вакцину американской фармацевтической компании Pfizer.