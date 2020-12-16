Тунис, , 01:51 — REGNUM Вакцины против коронавирусной инфекции будут бесплатны для всех граждан Туниса, заявил глава тунисского института Пастера Хехми Луизир в ходе пресс-конференции.

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По его словам, первые дозы вакцины направят людям, страдающим от хронических заболеваний, пожилым и медработникам. Он Луизир подчеркнул, что вакцинация в стране не будет принудительной. Он добавил, что власти Туниса уже заказали 2 млн доз препарата у американской фармакологической кампании Pfizer.

По последним данным, в Тунисе с начала пандемии выявили 113 241 зараженного коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в стране скончались 3956 человек.