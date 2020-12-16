Москва, , 08:39 — REGNUM Заявление проекта «Трезвая Россия» о том, что к 2050 году может произойти снижение численности населения страны до 125 миллионов человек, вызвало бурное обсуждение среди пользователей сети. Граждане выразили свою точку зрения 15 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"Кто будет рожать? Чтобы купить однокомнатную квартиру, нужно брать ипотеку лет на 15−20. И не известно, выплатишь ты её или нет. Так как нет стабильности, нет работы. На рынке труда предлагают должность охранника, продавца, соцработника, медсестры с зарплатой 13 — 15 тысяч рублей. Как на эти деньги можно жить?», — задаётся вопросом Alexandr M.

Некоторые граждане согласились с мнением представителей проекта о том, что на вымирание населения может повлиять употребление гражданами алкоголя, наркотиков и сигарет. Тем не менее, люди пришли к выводу, что основной причиной сокращения населения могут стать низкие доходы граждан.

«Табак, алкоголь и наркотики конечно одна из причин вымирания. Основополагающий фактор, что семьи, имеющие больше одного ребенка, при таких уровнях доходов полноценно погружаются в нищету. При отсутствии нормальной социальной инфраструктуры и перспектив, рождение детей сравнимо с подвигом. Результат 20-летний стабильности», — написал Александр В.

Ряд пользователей выразил свою обеспокоенность тем, что подобные прогнозы стали появляться в информационном пространстве чаще. Люди волнуются, что на горизонте большие проблемы перед Российской Федерации в социальной сфере.

«Уже не впервые приходится слышать о том, что Россия переживает демографический кризис. Такие заявления в последнее время звучат всё чаще. Выводы не обнадёживающие, но необходимо понимать, что все прогнозы делаются в условиях нынешних обстоятельств, а они, как известно, могут меняться. Социальные программы со стороны государства это не исчерпывающие меры в борьбе с тем же пресловутым пьянством. Очень много идёт из семьи, от самого человека, его ответственного отношения к своей жизни и жизни близких», — считает Артур В.

Тем не менее, некоторые отметили позитивные результаты, которые Россия достигла в области борьбы с пьянством. Люди считают, что алкоголь не является серьёзной угрозой для будущего страны.

«Странно. Я не пью совсем с 2005 года, мне 42 года. Из всех знакомых никто не пьёт чаще, чем по праздникам, кроме одной знакомой. На улице крайне редко вижу прибуханных. Мне наоборот кажется, сейчас намного меньше пьющих, чем было в 90-х. Я думаю сильно влияет питание некачественное», — пишет Наталья Д.

Напомним, 15 декабря проект «Трезвая Россия» опубликовал прогноз о снижении численности населения страны до 125 миллионов человек к 2050 году.