Красноярск, , 01:55 — REGNUM В среду, 16 декабря, в Красноярске будет облачно, без осадков, температура воздуха −15… −11 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 05:40 на Театральной площади было — 8 °C.

Ночью с 16 на 17 декабря ожидается до — 24 °C. Без осадков.

Скорость ветра переменных направлений 3−8 м/с. Давление — 753 мм рт. ст.

В четверг, 17 декабря, в Красноярске до — 7 °C днём и около — 6 °C ночью. Облачно, небольшой снег.

В пятницу, 18 декабря, в Красноярске ожидается до — 5 °C днём, переменная облачность. Ночью — до — 4 °C, небольшой кратковременный снег.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 16 декабря на севере центральных районах Красноярского края ночью −35… −30 °C, днём −30… −25 °C. На юге Таймырского муниципального района ожидается южный ветер на порывах до 15−18 м/с.