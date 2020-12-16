Бразилиа, , 01:37 — REGNUM В Бразилии число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа достигло 6 970 034, включая зафиксированные за сутки — 42 889. Об этом сообщает бразильское министерство здравоохранения на своем сайте.

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При этом 6 067 862 пациента уже вылечились. Кроме того, с начала пандемии в стране зарегистрировали 182 799 летальных исходов от осложнений при заболевании COVID-19.

За последние 24 часа в Бразилии по этой причине скончались 964 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что власти предложат бразильским гражданам принять участие в бесплатной вакцинации от COVID-19. По его словам, это станет возможным после сертификации препаратов со стороны Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa).

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