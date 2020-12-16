Москва, , 08:59 — REGNUM Заявление первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексея Немерюка о том, что власти Москвы не собираются вводить дополнительные ограничения на катках в новогодние праздники, породило в интернете жаркое обсуждение. Граждане выразили своё мнение 15 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

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"На прошлых выходных пошел с дочкой на каток в Воронцовский парк. Только на месте узнал, что надо регистрироваться за неделю и получать бесплатный билет по QR-коду. Итог, на льду 10 человек, при разрешенных 70. Остальные передумали и не пришли», — пишет пользователь Дмитрий.

Многие комментаторы пожаловались на то, что столкнулись с серьёзными проблемами в попытках посетить московские катки. Люди отмечают, что электронная форма регистрации попросту сложна в освоении для многих граждан.

«Интересно сказано о том, что власти Москвы не ограничивают людей в посещении катков. На данный момент невозможно купить билет через интернет, так как ограничение по численности людей на катке уже введено. Причём ограниченное количество билетов на все катки!», — пишет пользователь под псевдонимом «Осенний листопад Банькин».

Некоторые пришли к непониманию из-за отсутствия бесплатных катков на территории Москвы. Люди уверены, что если бы народ распределился на разных катках, то они бы не толпились на одних конкретных.

«Платные катки, конечно, ограничивать не будут — не дураки последнее выкачать у людей. Но вот бесплатные, во дворах, не залили, хотя и морозная погода позволяла. Были бы районные, дворовые катки, меньше бы людей поехало в центр, и общения было бы меньше», — считает Евгения П.

Ряд граждан пришёл к выводу, что нелогичные, как им кажется, действия руководства столицы привели к тому, что граждане безответственно относятся к мерам предосторожности в условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

«Смущает эта их избирательная изоляция. Общепит весь позакрывали, развлекательные центры закрыты. Введен масочный режим. Поговаривают о прекращении сообщений между регионами. Но каток закрывать не будем. Нелогичное поведение власти сбивает людей с толку. Отсюда и полная безответственность населения к реальной угрозе», — поделился мнением пользователь Евген.

Напомним, 15 декабря первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк заявил, что власти Москвы не собираются вводить дополнительные ограничения на катках в новогодние праздники.