Вашингтон, , 01:55 — REGNUM Жалобы на неполадки в работе сервисов Google поступают от пользователей ряда стран мира в ночь на 16 декабря, сообщается на сайте Downdetector, с помощью которого ведётся мониторинг функционирования интернет-ресурсов.

Проблемы в основном касаются работы поисковой системы Google и почтовой службы Gmail.

Большинство клиентов Google (68%) столкнулись с проблемами при входе в свой аккаунт. Около 31% — при использовании поиска. При работе с почтой Gmail 67% отметили проблемы при получении писем, 38% не смогли получить доступ к своему аккаунту и 4% заявили о сбоях при доступе к сайту почты.

Больше всех на эти проблемы жалуются жители США, Великобритании, Австралии, Дании, Германии и Испании. В России неполадки отметили в основном в Москве и Ставрополе.

Как сообщало ИА REGNUM, работоспособность сети «Ростелекома» полностью восстановлена после сбоя.

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