Копенгаген, , 01:15 — REGNUM Ограничительные меры из-за распространения нового коронавируса в Дании ужесточат с вечера 16 декабря. Об этом сообщил датский министр транспорта Бенни Энгельбрехт на своей странице в Facebook.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

По его словам, ограничения начнут действовать по всей стране. В настоящее время они введены в 69 из 98 муниципалитетах королевства.

Так, на оставшихся территориях будут закрыты культурно-развлекательные и спортивные объекты. Предприятия общественного питания смогут продавать клиентам еду только навынос. Кроме того, школьники с 5 по 10 классы уйдут на досрочные каникулы.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября один из разработчиков датской вакцины от COVID-19 Андерс Фомсгаард заявил, что препарат показал свою эффективность в борьбе с мутировавшим коронавирусом, выявленным ранее у норок.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство Дании ужесточит карантинные ограничения – Expressen