Вашингтон, , 00:36 — REGNUM Около 1 640 000 детей в Соединенных Штатах заразились коронавирусом нового типа с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные американской академии педиатрии и ассоциации детских больниц.

Ист-Провиденс, штат Род-Айленд, США Peter Rintels

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В частности, в период с 3 по 10 декабря в США выявили 178 823 случая заражения SARS-CoV-2 среди детей. Организации отмечают, что на несовершеннолетних в стране приходится 12,2% всех подтвержденных случаев инфицирования. При этом за период с 26 ноября по 10 декабря в США зафиксирован рост заболеваемости детей COVID-19 на 23%.

При этом дети в США составляют 1,2−2,9% от всех госпитализированных с коронавирусной инфекцией. Уровень детской смертности от COVID-19 находится на уровне 0,21%.

Как сообщало ИА REGNUM, к 15 декабря в США выявили более 16,4 млн случаев заражения коронавирусом нового типа. Жертвами осложнений COVID-19 в Соединенных Штатах стали более 300 тысяч человек.

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