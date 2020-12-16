Рига, , 00:33 — REGNUM Новые ограничительные меры в связи ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции введут с 21 декабря в Латвии, заявил латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш в ходе пресс-конференции.

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Планируется, что они будут действовать примерно три недели. Ограничения коснутся передвижения по стране, проведения праздников и обучения школьников.

По словам Кариньша, конкретные шаги правительства Латвии будут обнародованы 17 декабря. Он добавил, что эксперты характеризуют ситуацию в системе здравоохранения республики как «военную медицину».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Латвии был продлен до 11 января режим чрезвычайного положения из-за коронавируса.

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