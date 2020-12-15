Лондон, , 23:30 — REGNUM Правительство Великобритании призвало сограждан отпраздновать Рождество, в которое будут ослаблены коронавирусные ограничения, «осторожно и ответственно», 15 декабря передает Sky News.

«Рождество в этом году не будет нормальным, но мы хотим, чтобы у семей и друзей была возможность встретиться в ограниченном числе и осторожным образом» , — сказано в сообщении офиса премьер-министра Бориса Джонсона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лейбористы и мэр Лондона Садик Хан призвали правительство пересмотреть решение об ослаблении карантина на Рождество из-за растущей заболеваемости COVID-19.

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