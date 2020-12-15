Париж, , 23:51 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 59 072 человекf с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 314 пациентов. Об этом во вторник, 15 декабря, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 11 532 новых случая заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 2,391 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря научный совет при правительстве Франции призвал жителей страны сохранять режим самоизоляции в преддверии новогодних праздников, несмотря на то что общенациональный карантин будет снят уже 15 декабря.

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