Москва, , 23:04 — REGNUM В Москве за последние сутки скончались ещё 73 пациента с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев достигло 10 095. Об этом сообщили вечером 15 декабря в оперативном штабе столицы.

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Отмечается, что у всех умерших пациентов была диагностирована пневмония и были положительные результаты тестов на коронавирус.

Согласно последним данным штаба, всего в Москве выявлено уже более 703 тысяч случаев заражения коронавирусом, 5418 из которых — за последние сутки, излечились и были выписаны свыше 539 тысяч человек.