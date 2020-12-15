Анкара, , 22:58 — REGNUM В Турции за последние 24 часа, в соответствии с результатами 206 190 поведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 32 102 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 235 человек скончалось. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 15 декабря.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 1 898 447, смертельных случаев — до 16 881.

15 декабря МВД Турции направило в префекты 81 турецкого муниципалитета документ, в котором изложены процедуры и принципы введения комендантского часа в праздничные дни с 31 по 4 января.