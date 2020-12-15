Лондон, , 22:41 — REGNUM Мэр Лондона Садик Хан призвал правительство Великобритании пересмотреть решение об ослаблении «коронавирусных» ограничений на Рождество, 15 декабря передает BBC.

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Призыв Хана был поддержан его однопартийцами-лейбористами. Лидер лейбористов Кир Стармер заявил, что правительство «совершает серьезную ошибку, которая унесет жизни многих людей».

«Ситуация явно ухудшилась после того, как было принято решение о Рождестве» , — заявил Стармер.

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