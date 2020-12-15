Лондон, 15 декабря 2020, 22:41 — REGNUM Мэр Лондона Садик Хан призвал правительство Великобритании пересмотреть решение об ослаблении «коронавирусных» ограничений на Рождество, 15 декабря передает BBC.
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Призыв Хана был поддержан его однопартийцами-лейбористами. Лидер лейбористов Кир Стармер заявил, что правительство «совершает серьезную ошибку, которая унесет жизни многих людей».
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