Архангельск, , 22:11 — REGNUM В Архангельске расселили 124 многоквартирных дома, которые были признаны аварийными еще в 2012 — 2016 годах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации

По данным мэрии, по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019−2025 годы» планируется расселение 352 многоквартирных жилых домов площадью более 150 тыс. кв. м.

«Путем выплат компенсации собственникам за изымаемые жилые помещения за 2019 и 2020 годы уже расселено 124 жилых помещения общей площадью более 5 тыс. кв. м — 273 человека», — сообщили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году губернатор Архангельской области доложил президенту о массовом сходе «деревяшек» со свай и попросил главу государства выделить дополнительные ресурсы на решение проблемы.