Анкара, 15 декабря 2020, 22:00 — REGNUM В Турции за последние сутки зарегистрировано более 32 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 15 декабря минздрав страны.
Уточняется, что общее число выявленных случаев заражения в Турции выросло на 32 102.
За тот же период число смертей, вызванных коронавирусом, увеличилось на 235, после чего в списке жертв эпидемии числится 16 881 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, минздрав Турции регулярно заявляет о приближении нового пика пандемии. Кроме того, ранее глава минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил о начале токсикологических исследований российской вакцины от коронавируса.
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