Анкара, , 22:00 — REGNUM В Турции за последние сутки зарегистрировано более 32 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 15 декабря минздрав страны.

Уточняется, что общее число выявленных случаев заражения в Турции выросло на 32 102.

За тот же период число смертей, вызванных коронавирусом, увеличилось на 235, после чего в списке жертв эпидемии числится 16 881 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, минздрав Турции регулярно заявляет о приближении нового пика пандемии. Кроме того, ранее глава минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил о начале токсикологических исследований российской вакцины от коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Мурманский штаб сообщил, как медики перенесли прививку от COVID-19