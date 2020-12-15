Женева, Швейцария, , 21:56 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 496 156 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 71 581 532. Такие данные приводит 15 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё по меньшей мере 8443 пациента с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 1 618 374.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 574 969 выявленных случаях заболевания и 8726 умерших пациентах с COVID-19 за сутки.