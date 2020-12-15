Мурманск, , 21:49 — REGNUM В Мурманской области от COVID-19 планируют привить 600 медиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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В настоящее время прививку сделали уже несколько десятков человек.

«Большинство из тех, кто уже опробовал прививку на себе, отмечают, что чувствуют себя хорошо и никаких последствий не заметили. Некоторые рассказали о незначительном повышении температуры и слабости в первые дни после инъекции, что является нормальной реакцией организма», — сообщили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Мурманской области выявили 279 новых случаев COVID-19.

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