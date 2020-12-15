Лондон, , 21:46 — REGNUM В Британии за прошедшие сутки зарегистрировано свыше 18 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 15 декабря минздрав страны.

Общее число заражений выросло за сутки на 18 450. За этот же период умерли 506 человек с диагнозом COVID-19.

Отмечается, что днем ранее коронавирус был подтвержден у 20 263 человек, а скончались 232 пациента.

С учетом этих данных с начала пандемии в Британии коронавирус подтвердился у 1 888 116 человек, 64 908 заболевших умерли от последствий заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Британии заявляют об ускорении распространения коронавируса в южных районах Англии и считают, что это связано с его новой мутацией.

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