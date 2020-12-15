Ханты-Мансийск, , 21:43 — REGNUM Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в акции «Ёлка желаний». Она исполнит мечты инвалидов, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

На югорской «Ёлке желаний» разместились 90 просьб от детей и взрослых, которые являются подопечными благотворительных фондов и домов-интернатов.

Первый шар принадлежит восьмилетнему глухому мальчику Радмиру из Ханты-Мансийска. Он занимается плаванием и горными лыжами. Его мечта — поплавать с дельфинами. Второй шар — от 62-летнего югорчанина, который с 2011 года проживает в комплексном центре обслуживания населения в Нефтеюганском районе. Его желание на Новый год — телевизор со SMART-системой, чтобы принимать участие в форумах и присоединяться к прямым эфирам.

«Ёлка желаний» — это всероссийская новогодняя акция, которая исполняет желания людей с ограниченными возможностями здоровья, детей, оставшихся без попечения родителей, и пожилых людей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Дедами Морозами, исполняющими мечты, могут стать все неравнодушные люди страны по мере возможностей.