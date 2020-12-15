Архангельск, , 21:35 — REGNUM В Архангельске открыли «Арктическое посольство» — визит-центр национального парка «Русская Арктика». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, центр станет универсальной площадкой по изучению Арктики для детей и взрослых.

«Здесь можно увидеть белого медведя, «рог» нарвала, найденный в Арктике, почувствовать «ледяное дыхание Севера» и многое другое. Школьники могут принять участие в мастер-классах, например, по валянию из войлока или лепке животных Арктики из полимерной глины. Их родители — почитать о высоких широтах в библиотеке и приобрести что-нибудь на память в сувенирной лавке», — рассказали в правительстве.

В планах создателей центра — обустройство интерактивного музея и конференц-зала.

«Арктическое посольство» стало частью большого проекта «Арктиковедение» национального парка. Еще одна его составляющая — учебное пособие «Приближая Арктику», выпущенное совместно с САФУ. Целевая аудитория проекта — школьники до восьмого класса. Впереди — создание комплекса, ориентированного на старшую школу, а также выпуск «Энциклопедического словаря юного арктиковеда».