Челябинск, , 21:10 — REGNUM В Челябинске сотрудница минздрава области задержана при получении взятки. Об этом пишут СМИ.

Задержание журналистам подтвердили в правительстве Челябинской области. Чиновники намерены оказывать следствию всю необходимую помощь.

Отметим, на текущей неделе это уже второе в регионе громкое задержание. Ранее по подозрению в превышении полномочий был задержан вице-мэр Троицка. Ему уже предъявили обвинение.

Читайте ранее в этом сюжете: Вице-мэру Троицка в Челябинской области предъявили обвинение