Подгорица, , 21:08 — REGNUM Лаборатории института общественного здравоохранения Черногории, другие государственные и частные лаборатории, занимающиеся диагностикой коронавируса сделали 1510 тестов, среди которых было зарегистрировано в общей сложности 345 положительных.

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Также сообщается о 12 случаях смерти, связанных с COVID-19. Самому старшему из умерших было 85 лет, младшему — 56.

За сутки выздоровели 959 пациентов. Общее число активных случаев в Черногории составляет 9454.