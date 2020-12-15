Ижевск, , 21:04 — REGNUM Детские утренники в Удмуртии пройдут без участия родителей и аниматоров. Об этом заявил министр образования и науки региона Светлана Болотникова.

По ее словам, такое решение принял оперативный штаб республики на фоне сложной эпидемиологической ситуации.

При этом министр добавила, что детские сады могут организовать предновогодние мероприятия собственными силами, а фото и видеосъемка допускается по общему решению родителей.

Как сообщало ИА REGNUM, на карантин из-за коронавируса и ОРВИ (острых респираторных вирусных инфекций) в Удмуртии закрыты полностью две школы и один детский сад. В 104 школах на карантин отправлены 158 классов. Из них 119 — из-за ОРВИ, 39 — в связи с коронавирусом.