Вологда, , 20:57 — REGNUM Ещё 24 млн рублей получит Вологодская область на закупку лекарств для больных COVID-19, которые проходят лечение на дому. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Напомним, лекарства выдаются пациентам бесплатно по рецепту лечащего врача. В список входят жаропонижающие, противовирусные, антибактериальные препараты и антикоагулянты.

Ранее для обеспечения пациентов с диагнозом COVID-19, а также с проявлениями симптомов, характерных для данной инфекции, Вологодской области было выделено 43 миллиона рублей. Бесплатные лекарства получили уже 3200 вологодских пациентов.