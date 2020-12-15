Екатеринбург, , 21:01 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал привить приоритетные группы населения от COVID-19 максимально оперативно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе региона.

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Такую задачу глава региона поставил на заседании оперштаба. Прививать будут желающих из групп риска — медиков «красных зон», скорой помощи и амбулаторных служб, а также соцработников, представителей правоохранительных органов и педагогов.

«Губернатор потребовал в максимально короткие сроки провести вакцинацию от COVID-19», — сообщили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в регион прибыло уже 3100 доз вакцины «Спутник V».

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