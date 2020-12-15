Ижевск, , 20:54 — REGNUM В Удмуртии на карантин из-за коронавируса и ОРВИ (острых респираторных вирусных инфекций) закрыты полностью две школы и один детский сад. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в прямом эфире в социальной сети.

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Так, на карантин по ОРВИ закрыты школа в Киясовском районе, по коронавирусу — Ключевская школа в Глазовском районе и детский сад «Ладушки» в поселке Кез.

Кроме того, в 104 школах на карантин отправлены 158 классов. Из них 119 — из-за ОРВИ, 39 — в связи с коронавирусом. Всего в школах Удмуртии 10 350 классов.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам недели, завершившейся 13 декабря, за медицинской помощью с симптомами ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекции) обратились 11 967 жителей Удмуртии, в числе которых 7803 ребёнка в возрасте до 14 лет. Заболеваемость ОРВИ на прошедшей неделе была выше эпидемического порога на 12,5%.

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