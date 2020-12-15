Ижевск, , 20:39 — REGNUM В Удмуртии 31 декабря 2020 года не будут объявлять выходным днем. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в прямом эфире на своей странице в социальной сети.

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Он пояснил, что в прошлом году, когда власти республики объявили выходной в последний день года, поднялась волна возмущения. Люди жаловались, что не будут работать детские сады, а при этом многие предприятия не стали объявлять выходной.

«Много праздничных выходных дней, и возможность отдохнуть в январе будет прекрасная», — заключил руководитель республики.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос дополнительного выходного 31 декабря обсуждается не первый год. В этом году в Приволжском федеральном округе в последний день года будут отдыхать в Пензенской, Кировской, Ульяновской областях, а также в Чувашии, Мордовии и Татарии. Однако постановления о выходном распространяются только на чиновников и работников бюджетной сферы. Главы предприятий решают этот вопрос самостоятельно.