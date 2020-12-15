Москва, , 19:57 — REGNUM Орден «За заслуги перед Отечеством» учреждён 2 марта 1994 года Указом президента Российской Федерации № 442.

Предназначен для награждения граждан России за особо выдающиеся заслуги в деле укрепления российской государственности и обороноспособности, социально-экономического развития страны, в научно-исследовательской сфере, в области культуры, искусства и спорта, укрепления мира, дружбы и сотрудничества между народами.

До учреждения в 1998 году ордена Святого апостола Андрея Первозванного орден «За заслуги перед Отечеством» являлся высшей государственной наградой Российской Федерации.

Знаки ордена состоят из восьмилучевой звезды и креста.

Орден «За заслуги перед Отечеством» имеет четыре степени; I (высшая) и II степени предусматривают награждение знаком ордена и звездой, III и IV — только крестом.

Российские военнослужащие за проявленные ими отличия в боевых действиях или специальных операциях награждаются орденом «За заслуги перед Отечеством» с мечами.

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