Махачкала, , 19:55 — REGNUM Количество «ковидных» стационаров увеличили в Дагестане в связи с ростом числа случаев заражения. Прием пациентов с коронавирусом возобновила Республиканская клиническая больница №2, сообщили ИА REGNUM 15 декабря в пресс-службе регионального минздрава.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

Так, для пациентов с COVID-19 в РКБ-2 подготовили 150 коек, в том числе 14 реанимационных. В настоящее время в медучреждение уже госпитализировано 15 человек.

«На сегодняшний день ситуация с коронавирусом в Дагестане остается крайне напряженной. Ежесуточно госпитализируется более 300 пациентов. В связи с этим приходится разворачивать дополнительные койки», — приводятся в сообщении врио министра здравоохранения региона Джамалудина Гаджиибрагимова.

Тем самым общее число перепрофилированных коек в медучреждениях Дагестана выросло до 4 тыс. 293.