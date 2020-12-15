Рим, , 19:47 — REGNUM В 2020 году число умерших в Италии превысит 700 тысяч человек, сообщили в национальной службе статистики Istat во вторник, 15 декабря.

В последний раз столь высокие показатели фиксировались в разгар Второй мировой войны, в 1944 году, отметили статистики.

По данным на 15 декабря, в Италии умерли 65 857 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 846 (днем ранее — на 491). Выздоровели 1 141 406 человек, за сутки этот показатель увеличился на 25 789 (днем ранее — на 22 456). Число подтвержденных носителей выросло на 14 844 (днем ранее — на 12 030). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 1 870 576 — более 3% населения страны. В настоящее время заражены 663 313 человек — на 11 796 меньше, чем днем ранее.