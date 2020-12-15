Ульяновск, , 19:35 — REGNUM В Ульяновской области предварительно выявлено ещё 289 случаев заражения коронавирусом. Такие обновлённые данные приводит региональный оперативный штаб по состоянию на 17:00 15 декабря.

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Всего в регионе с начала пандемии, по данным управления Роспотребнадзора, проведено более 486,7 тыс. лабораторных исследований на коронавирус в отношении 459,47 тыс. человек. Под наблюдением находятся 10 869 человек.

По информации оперштаба, за последние сутки в Ульяновской области предварительно подтверждено 289 случаев заражения коронавирусом, общее число случаев достигло 32 062. Выздоровели 28 700 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновскую область поступила третья партия вакцины от COVID-19, при этом она «пришла без предварительного предупреждения». В этот раз передано 700 доз. Первая партия вакцины поступила 18 сентября, вторая — 11 декабря.

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