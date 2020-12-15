Рим, , 19:27 — REGNUM

По данным на вечер вторника, 15 декабря, в Италии умерли 65 857 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 846 (днем ранее — на 491), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Франческо Гварди. Венеция. Северный вид на мост Риальто со стороны Фондамента-дель-Карбон. 1760-е

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"Рекорд» по количеству смертей зафиксирован в регионе Венето (Венеция, 165). Губернатор Лука Дзайа заявил, что ситуация с загруженностью больниц вызывает серьезные опасения.

Выздоровели в Италии 1 141 406 человек, за сутки этот показатель увеличился на 25 789 (днем ранее — на 22 456).

Число подтвержденных носителей выросло на 14 844 (днем ранее — на 12 030). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 1 870 576 — более 3% населения страны. В настоящее время заражены 663 313 человек — на 11 796 меньше, чем днем ранее.