Рабочий посёлок Пречистое, Ярославская область, 15 декабря 2020, 19:16 — REGNUM Жители села Всехсвятское Первомайского района Ярославской области обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой решить проблему с водопроводом в селе. Видеообращение они записали накануне пресс-конференции главы государства 17 декабря.
Водопровод в селе существует с 1980-х годов, однако в последние годы он остался без должного обслуживания, говорят люди.
Люди говорят, что водонапорную башню в любой момент могут отключить от электричества, и тогда село останется без питьевой воды. Сами жители платят за услугу и готовы платить в будущем. Обращение к местным властям пока не решили проблему.
Как говорят жители, они очень надеются на президента в решении этого злободневного вопроса.