Подгорица, , 18:44 — REGNUM Четверо из десяти граждан Черногории (43 процента) считают, что коронавирус — это мошенничество, а 38 процентов верят в теорию заговора о том, что Соединенные Штаты Америки намеренно создали вирус.

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Это результаты исследования, проведенного агентством GlobSec в странах Восточной Европы.

При этом 41 процент населения выразили заинтересованность в вакцинации, говорится в части исследования, посвященной Черногории.

При этом 37 процентов опрошенных в Черногории верят, что вакцина — это чип, чтобы контролировать людей.