Санкт-Петербург, , 18:57 — REGNUM В Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу полагают, что в результате положительного эффекта введенных ранее ограничений в Северной столице произошла стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

«Плато» по коронавирусу в Петербурге Yandex.ru/covid19

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Напомним, 14 декабря в городе подтверждено 3765 новых случаев заражения. Начиная с 26 ноября по числу новых случаев в сутки сформировалось так называемое плато.

«Мы видим, что уже отмечается стабилизация ситуации», — приводит «Интерфакс» слова Ирины Катаевой, заместителя начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Чиновница объяснила, что именно такой эффект ожидался как раз через 14 дней (один инкубационный период) после введенных в начале декабря наиболее строгих ограничений.

В петербургском управлении Роспотребнадзора рассчитывают, что «новогодние каникулы поспособствуют тому, что заболеваемость пойдет на спад».

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Как сообщало ИА REGNUM, с 4 декабря в Петербурге запрещен доступ посетителей в аквапарки, океанариумы, в зданиях ТЦ запрещена работа развлекательных заведений, запрещен доступ детей на спектакли и концерты. Наполняемость концертных залов, залов в театрах и кинотеатрах не должна превышать 25%.

На период новогодних праздников установлены строгие ограничения для работы предприятий общественного питания.

С 25 декабря по 29 декабря 2020 года и с 4 января по 10 января 2021 года предприятия общественного питания не должны принимать посетителей с 19:00 до 6:00. С 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания в Петербурге полностью приостанавливается.

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